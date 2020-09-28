Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдёт со зрителями

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что второй этап Кубка страны в Москве пройдёт со зрителями.

«Московский этап пройдёт в присутствии зрителей. Количество мест на этот раз будет серьёзно ограничено: зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье», — приводит слова Когана ТАСС.

Этап Кубка России в Москве запланирован на 10—13 октября.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева подняла флаг России на мероприятии по случаю 50-летия «Самбо-70».