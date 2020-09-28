Тренер «Сочи» Федотов извинился перед арбитром Карасёвым и его помощником

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов принёс извинения главному арбитру матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» Сергею Карасёву и его помощнику Дмитрию Чельцову.
Тренер «Сочи» Федотов извинился перед арбитром Карасёвым и его помощником
  • РИА Новости

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасёвым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повёл себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принёс извинения судейской бригаде», — говорится в заявлении пресс-службы «Сочи».

Отмечается, что клуб присоединяется к словам тренера.

«Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», — подытожили в «Сочи».

Специалист был удалён на 56-й минуте встречи, сразу после удаления защитника Кирилла Заики.

Ранее сообщалось, что Федотов прокомментировал своё удаление в матче с «Краснодаром».

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