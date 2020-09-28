Вартанян объяснил, почему вызвал на бой Чимаева

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян рассказал, почему он решил вызвать на бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я просто помогаю UFC решить проблему в поисках соперника для Хамзата. Дана Уайт ведь говорит: «Мы не можем соперника найти». Ни один из топов, скорее всего, не согласится с ним драться. Ну, вот вам нашелся лучший вариант. У меня 11 боев в категории до 77 кг. Я дважды ярко проводил полные пятираундовые бои. Сомневаться в моих спортивных качествах не приходится. Плюс у меня положительная статистика за последние два года — в отличие от соперников, которые были у Хамзата Чимаева до этого. Поэтому я готов провести этот бой хоть на следующей неделе», — приводит слова Вартаняна «Матч ТВ».

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Ранее сообщалось, что Дэмиан Майя отказался от боя с Чимаевым.