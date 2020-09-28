Вартанян объяснил, почему вызвал на бой Чимаева

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Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян рассказал, почему он решил вызвать на бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Вартанян объяснил, почему вызвал на бой Чимаева
  • © UFC

«Я просто помогаю UFC решить проблему в поисках соперника для Хамзата. Дана Уайт ведь говорит: «Мы не можем соперника найти». Ни один из топов, скорее всего, не согласится с ним драться. Ну, вот вам нашелся лучший вариант. У меня 11 боев в категории до 77 кг. Я дважды ярко проводил полные пятираундовые бои. Сомневаться в моих спортивных качествах не приходится. Плюс у меня положительная статистика за последние два года — в отличие от соперников, которые были у Хамзата Чимаева до этого. Поэтому я готов провести этот бой хоть на следующей неделе», — приводит слова Вартаняна «Матч ТВ».

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Ранее сообщалось, что Дэмиан Майя отказался от боя с Чимаевым.

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