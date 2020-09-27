«Бавария» потерпела первое поражение с декабря 2019 года

Мюнхенская «Бавария» не сумела продлить свою беспроигрышную серию, начавшуюся в декабре 2019 года.

Разгромное поражение от «Хоффенхайма» во втором туре Бундеслиги стало для команды из Мюнхена первым в официальных играх с декабря 2019 года. Тогда «Бавария», также в рамках Бундеслиги, на выезде уступила мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

После того мюнхенцы ни разу не проиграли в официальных матчах во всех турнирах и всего один раз сыграли вничью — с «РБ Лейпциг» в февральском матче Бундеслиги.

Таким образом прервалась 23-матчевая серия побед «Баварии» во всех турнирах и 33-матчевая серия игр без поражений.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромно проиграла «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги.