«Бавария» потерпела первое поражение с декабря 2019 года

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Мюнхенская «Бавария» не сумела продлить свою беспроигрышную серию, начавшуюся в декабре 2019 года.
«Бавария» потерпела первое поражение с декабря 2019 года
  • Reuters

Разгромное поражение от «Хоффенхайма» во втором туре Бундеслиги стало для команды из Мюнхена первым в официальных играх с декабря 2019 года. Тогда «Бавария», также в рамках Бундеслиги, на выезде уступила мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

После того мюнхенцы ни разу не проиграли в официальных матчах во всех турнирах и всего один раз сыграли вничью — с «РБ Лейпциг» в февральском матче Бундеслиги.

Таким образом прервалась 23-матчевая серия побед «Баварии» во всех турнирах и 33-матчевая серия игр без поражений.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромно проиграла «Хоффенхайму» в матче Бундеслиги.

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