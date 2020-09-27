Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP в Гамбурге

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.

«Впервые два года подряд выхожу в финал одного и того же турнира, так что теперь для меня это особенный турнир. Посмотрим, как сложится завтра», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В финале турнира в Гамбурге 2019 года россиянин проиграл грузину Николозу Басилашвили. В 2020 году соперником Рублёва станет грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Гарина и стал соперником Рублёва по финалу турнира ATP в Гамбурге.