Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP в Гамбурге

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Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.
Рублёв прокомментировал выход в финал турнира ATP в Гамбурге
  • Reuters

«Впервые два года подряд выхожу в финал одного и того же турнира, так что теперь для меня это особенный турнир. Посмотрим, как сложится завтра», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В финале турнира в Гамбурге 2019 года россиянин проиграл грузину Николозу Басилашвили. В 2020 году соперником Рублёва станет грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Гарина и стал соперником Рублёва по финалу турнира ATP в Гамбурге.

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