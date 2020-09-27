Итудис: важнее сейчас понять, как ЦСКА дошёл до этого, почему мы бросили играть

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму», соперники нашли в себе дух победителей, не сдавались. У нас были позитивные моменты, но важнее сейчас понять, как мы дошли до этого, как такое стало возможно, почему мы бросили играть. У нас нет права снимать ногу с педали газа, когда мы владеем большим преимуществом. У «Пармы» есть качество, дух, химия, жёсткость. Я говорил об этом, когда готовил команду, но это не сработало, потому беру ответственность на себя», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Он также рассказал, как планирует выводить команду из сложившейся ситуации.

«Сказал сейчас команде: оказаться в ЦСКА — это только первый шаг. Следом нужно постоянно доказывать, что ты принадлежишь клубу такого уровня. Так что завтра вместо выходного будем смотреть видео и тренироваться. Таков наш путь, чтобы преодолеть проблемы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ.