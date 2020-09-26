Капитан «Тампы» Стэмкос пропустит пятый матч финала Кубка Стэнли с «Далласом»

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос пропустит пятый матч серии финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Об этом сообщает TSN.

Стэмкос получил травму ещё во время тренировочного лагеря и пропустил все матчи плей-офф. Он вернулся на лёд в третьей игре финала с «Далласом», провёл на льду около трёх минут и успел забросить шайбу, чем помог «Тампе» победить. После этого он пропустил четвёртую встречу.

«Тампа» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3:1. Пятая игра состоится ночью 27 сентября.

Ранее сообщалось, что тренер «Далласа» встал на защиту Худобина после поражения от «Тампы».