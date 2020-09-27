Хохлов оценил возможный переход Манджукича в «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможном подписании контракта с бывшим нападающим «Ювентуса», «Баварии» и сборной Хорватии Марио Манджукичем.

«Возможно, есть смысл заключить с ним контракт на год. Особенно если у руководства не получается пригласить более молодого нападающего. Вообще, я бы на возраст не смотрел. Возьмём Криштиану Роналду, которому тоже немало лет, но за ним по-прежнему стоит очередь из лучших клубов мира», — сказал Хохлов в интервью RT.

По его мнению, самое важное, чтобы хорват искренне хотел играть по приезде в Москву.

«Да, есть примеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио, у которых не получилось в России. Сразу проводятся параллели. Но с молодыми разве такого не происходит? Тоже приезжают и валяют дурака. Так что в паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько сам футболист мотивирован выступать в России», — добавил эксперт.

Ранее Хохлов признался, что ему непонятно, почему Эдер получает много игрового времени в «Локомотиве».