Хохлов: мне непонятно, почему Эдер получает столько игрового времени в «Локомотиве»
- РИА Новости
«Вероятно, да. Лисакович в любом случае наигрывается тренерами красно-зелёных, а недостаток Эдера вы назвали — слабая реализация. Не исключено, что пришло время дать шанс другому футболисту. Если честно, мне откровенно непонятно, почему португалец получает столько игрового времени», — сказал Хохлов в интервью RT.
Ранее Хохлов заявил, что у Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить лидерские качества.