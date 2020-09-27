Хохлов: мне непонятно, почему Эдер получает столько игрового времени в «Локомотиве»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру железнодорожников Марко Николичу выпустить в стартовом составе на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА белорусского форварда Виталия Лисаковича вместо Эдера, у которого проблемы с реализацией голевых моментов.
Хохлов: мне непонятно, почему Эдер получает столько игрового времени в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Вероятно, да. Лисакович в любом случае наигрывается тренерами красно-зелёных, а недостаток Эдера вы назвали — слабая реализация. Не исключено, что пришло время дать шанс другому футболисту. Если честно, мне откровенно непонятно, почему португалец получает столько игрового времени», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов заявил, что у Антона Миранчука в матче с ЦСКА появится возможность проявить лидерские качества.

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