Адвокат оценил вероятность заведения дела на группу Тутберидзе за публикацию переписки

Адвокат Андрей Князев ценил вероятность заведения дела на группу тренера Этери Тутберидзе за распространение личной переписки фигуристки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской.

«Почему не могу опубликовать свою переписку? Это же мне пишут. В чём здесь тайна письма? Если Загитова сама дала эту переписку. Кроме слов Рудковской, там есть ответ Загитовой. Конечно, если бы вначале было написано: «Не разглашай, никому не говори, я запрещаю». Тогда, наверное, можно было бы о чём-то говорить. А так, если мне Рудковская написала бы, я бы тоже кому-то похвастался. А уж подвести под статью… Эта статья вообще мёртвая, по ней и так дела не возбуждаются», — цитирует Князева «Чемпионат».

Недавно в сториз страницы команды Этери Тутберидзе в Instagram появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой.

Ранее Олег Матыцин высказался о конфликте между Плющенко и Тутберидзе.