Появилось видео эмоциональной реакции Василевского на гол «Тампы» в ОТ матча с «Далласом»

В сети опубликовали видео эмоциональной реакции российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на победный гол его команды в овертайме четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

Reuters

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Тампы». После победной шайбы Василевский устроил забег от своих ворот и бросился в объятия партнёров по команде. В минувшей игре российский вратарь отразил 26 бросков из 30. Ранее Никита Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 27-летней давности. THIS CONTENT RIGHT HERE. 😍 pic.twitter.com/Fwa7ksxnYL — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 26, 2020