Появилось видео эмоциональной реакции Василевского на гол «Тампы» в ОТ матча с «Далласом»

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В сети опубликовали видео эмоциональной реакции российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на победный гол его команды в овертайме четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».
Появилось видео эмоциональной реакции Василевского на гол «Тампы» в ОТ матча с «Далласом»
  • Reuters

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Тампы».

После победной шайбы Василевский устроил забег от своих ворот и бросился в объятия партнёров по команде. В минувшей игре российский вратарь отразил 26 бросков из 30.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 27-летней давности.

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