Появилось видео эмоциональной реакции Василевского на гол «Тампы» в ОТ матча с «Далласом»
- Reuters
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Тампы».
После победной шайбы Василевский устроил забег от своих ворот и бросился в объятия партнёров по команде. В минувшей игре российский вратарь отразил 26 бросков из 30.
Ранее Никита Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 27-летней давности.
THIS CONTENT RIGHT HERE. 😍 pic.twitter.com/Fwa7ksxnYL— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 26, 2020