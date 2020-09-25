Ротенберг рассказал о том, как стал исполняющим обязанности главного тренера СКА
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«Если вы изучали мою биографию, я с трёх лет нахожусь в спорте. У меня отец — тренер. В хоккее я с десяти лет. Понимал всю ситуацию, но был уверен в наших игроках. Последние пять лет я погружён во все процессы в СКА, прекрасно понимаю, как всё происходит», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».
Также функционер ответил на вопрос, возможно ли его появление на тренерской скамейке петербуржцев в будущем. Он отказался «раскрывать все секреты», но признал, что у СКА давно существует штаб, который обменивается мнениями и собирает информацию.
Ранее СКА под руководством Романа Ротенберга уступил «Ак Барсу» в серии буллитов в КХЛ.