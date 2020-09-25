«Автомобилист» впервые проиграл в основное время в текущем сезоне КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» впервые проиграл в основное время в текущем сезоне КХЛ
  • © hc-avto.ru

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе белорусской команды отличились Шейн Принс, Кирилл Воронин, Алексей Протас и Егор Шарангович. У хозяев дубль оформил Алексей Макеев, а также одну шайбу забросил Станислав Бочаров.

Для «Автомобилиста» это поражение стало первым в основное время в новом сезоне. До этого подопечные Билла Питерса проигрывали только по буллитам и в овертайме. Для «Динамо» это четвёртая победа подряд.

Ранее сообщалось, что дубль Максима Шалунова помог ЦСКА разгромить «Северсталь» в матче КХЛ.

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