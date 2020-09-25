Вартанян рассказал о переписке с Чимаевым в Instagram

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян рассказал, как он обменялся сообщениями в соцсетях с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Разве с Чимаевым в комментариях была заруба? Так, обменялись любезностями. Мы списывались после этого, Хамзат сказал, что я правильно всё делаю. Также он сказал, что готов драться со мной, но отметил, что UFC, скорее всего, не согласится», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

При этом он отметил, что в его общении с UFC ничего не изменилось.

До этого Вартанян призвал руководство UFC дать ему бой с Чимаевым, а тот ответил, что россиянин не достиг его уровня.

Чимаев одержал три победы в трёх стартовых поединках в UFC, пропустив в них суммарно лишь два удара. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения нокаутировал американца Джеральда Мершарта на 17-й секунде.

Ранее сообщалось, что Дэмиан Майя отказался от боя с Чимаевым.