Губерниев оценил назначение Черевченко главным тренером «Химок»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Игоря Черевченко главным тренером подмосковных «Химок».
Губерниев оценил назначение Черевченко главным тренером «Химок»
  • РИА Новости

«Черевченко в «Химках» — отличный выбор! Игорь — молодец, крепкий коуч, будет лучше! Главное теперь не продать «Сходню», чтобы Глушакова подписать», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Черевченко сменил на этом посту Дмитрия Гунько. После восьми туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге, набрав три очка. При этом команда из Московской области ещё не одержала ни одной победы.

Предыдущим местом работы Черевченко был тульский «Арсенал». 

Ранее сообщалось, что Черевченко официально возглавил «Химки».

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