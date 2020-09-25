СМИ: Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»

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Первый вице-президент и глава штаба петербургского СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
СМИ: Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sportbox.ru.

Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным, а также большая часть игроков на данный момент помещены на карантин в связи с заболеванием коронавирусом.

23 сентября в матче с «Сибирью» (1:4) в КХЛ дебютировали сразу 11 игроков молодёжной команды СКА, а роль главного тренера выполнял Андрей Козырев, возглавляющий фарм-клуб армейцев — «СКА-1946». Ротенберг также находился на скамейке во время той игры.

Ранее сообщалось, что СКА выставит молодёжный состав на матч с «Ак Барсом».

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