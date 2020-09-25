Тухугов: будь Нурмагомедов-старший рядом, я бы доверился ему

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Боец UFC Зубайра Тухугов высказался о том, насколько сильно ощущается отсутствие тренера Абдулманапа Нурмагомедова во время подготовки к турниру UFC 253.
Тухугов: будь Нурмагомедов-старший рядом, я бы доверился ему
  • Reuters

Известный специалист и отец Хабиба Нурмагомедова скончался 3 июля в возрасте 57 лет.

«Я чувствовал себя увереннее, когда он был рядом. Знал, что если у меня что-то не получится, Абдулманап Магомедович никогда меня не оставит. Он всегда помогал, настраивал и поддерживал. Однажды я не мог согнать вес, начал нервничать. Абдулманап пришёл, подсказал и исправил ошибки моих помощников. И сейчас, когда появляются проблемы, думаю о том, что будь Нурмагомедов-старший рядом, я бы доверился ему. Но жизнь такая, ничего с этим не поделать. Сегодня человек есть, а завтра его с нами уже нет», — сказал Тухугов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом Тухугова на турнире UFC 253.

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