Звезда «Лейкерс» Джеймс превзошёл рекорд Джордана в матче с «Денвером»

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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил очередное достижение в победном для своей команды четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции с «Денвер Наггетс».
Звезда «Лейкерс» Джеймс превзошёл рекорд Джордана в матче с «Денвером»
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter.

Звёздный спортсмен набрал как минимум 25 очков и совершил не менее пяти подборов и пяти передач в 135 играх плей-офф НБА, превзойдя показатели Майкла Джордана (73 игры) и Ларри Бёрда (53).

В нынешнем плей-офф Джеймс провёл 13 встреч, в которых в среднем набирал по 25,9 очка, совершал 10 подборов и 8,8 передачи.

Ранее стало известно, что его партнёр Энтони Дэвис может не сыграть в пятом матче серии из-за травмы.

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