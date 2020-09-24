Боксёр Тищенко объяснил, чем ему нравятся украинцы Усик и Ломаченко

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил о том, что болеет за украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко, как за своих.
Боксёр Тищенко объяснил, чем ему нравятся украинцы Усик и Ломаченко
  • Василий Ломаченко
  • Reuters

По словам россиянина, ему нравится не только их бокс, но и то, как они общаются с соперниками, избегая оскорблений.

Тищенко считает, что у Усика больше шансов в бою с Дереком Чисорой.

«Усик более талантлив, универсальный и думающий. Чисора потяжелее, нежелательно пропускать удары, но единственное, чего можно опасаться от Дерека, — грязный бокс. Имею в виду навязывание, множество клинчей, удары ниже пояса и по затылку. Сюда можно также включить захваты. Александр более техничен, справиться с таким можно только за счёт грязных приёмов, втянуть в возню и грязь, где Усик не сможет продемонстрировать своих качеств», — цитирует Тищенко «Чемпионат».

В свою очередь, Константин Цзю считает, что Усик победит Чисору за счёт ума.

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