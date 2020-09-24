Боксёр Тищенко объяснил, чем ему нравятся украинцы Усик и Ломаченко
- Василий Ломаченко
- Reuters
По словам россиянина, ему нравится не только их бокс, но и то, как они общаются с соперниками, избегая оскорблений.
Тищенко считает, что у Усика больше шансов в бою с Дереком Чисорой.
«Усик более талантлив, универсальный и думающий. Чисора потяжелее, нежелательно пропускать удары, но единственное, чего можно опасаться от Дерека, — грязный бокс. Имею в виду навязывание, множество клинчей, удары ниже пояса и по затылку. Сюда можно также включить захваты. Александр более техничен, справиться с таким можно только за счёт грязных приёмов, втянуть в возню и грязь, где Усик не сможет продемонстрировать своих качеств», — цитирует Тищенко «Чемпионат».
В свою очередь, Константин Цзю считает, что Усик победит Чисору за счёт ума.