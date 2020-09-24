Губерниев раскрыл преимущества конфликта между Плющенко и Тутберидзе

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился своей точкой зрения на конфликт тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

По мнению Губерниева, ситуация между специалистами подтверждает, что фигурное катание является видом спорта номер один.

«Замечательная движуха, которая способствует популярности. Даже спортсменам не вредит, потому что у нас очень сильная команда. Сейчас XXI век — это нормальный движ, радость и одновременно хейт. Сильный спортсмен станет сильнее, слабый спортсмен слабее. Жизнь очень непростая сейчас, всё как на ладони. Пусть ругаются, милые бранятся — только тешатся. Нормальная история», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее сообщалось, что Губерниев отреагировал на фото пловчихи Юлии Ефимовой на фоне заката.