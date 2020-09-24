Губерниев раскрыл преимущества конфликта между Плющенко и Тутберидзе

Короткая ссылка
Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился своей точкой зрения на конфликт тренеров по фигурному катанию Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Губерниев раскрыл преимущества конфликта между Плющенко и Тутберидзе
  • РИА Новости

По мнению Губерниева, ситуация между специалистами подтверждает, что фигурное катание является видом спорта номер один.

«Замечательная движуха, которая способствует популярности. Даже спортсменам не вредит, потому что у нас очень сильная команда. Сейчас XXI век — это нормальный движ, радость и одновременно хейт. Сильный спортсмен станет сильнее, слабый спортсмен слабее. Жизнь очень непростая сейчас, всё как на ладони. Пусть ругаются, милые бранятся — только тешатся. Нормальная история», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее сообщалось, что Губерниев отреагировал на фото пловчихи Юлии Ефимовой на фоне заката.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить