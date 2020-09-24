Стало известно, какую задачу поставил перед Кержаковым губернатор Томской области

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Гендиректор томской «Томи» Татьяна Смирнова высказалась о назначении Александра Кержакова главным тренером клуба.
Стало известно, какую задачу поставил перед Кержаковым губернатор Томской области
  • РИА Новости

По её словам, кандидатуру бывшего форварда выбрал президент «Томи» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Главная задача перед Александром — сохранить команду в ФНЛ. У нас выдался неудачный старт», — приводит слова Смирновой «Чемпионат».

В 11 состоявшихся матчах чемпионата «Томь» набрала три очка и занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что контракт с Кержаковым рассчитан до конца сезона.

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