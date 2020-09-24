РФС: барнаульскому «Динамо» нужно обратиться в «Спартак» по выплатам за Соболева

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что руководству барнаульского «Динамо» необходимо обратиться в московский «Спартак» по поводу солидарных выплат за нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Школа может обратиться в лигу и РФС, если хочет перепроверить трансферную стоимость футболиста. Если «Динамо» нужна эта информация, то им нужно направить запрос в лигу, так как трансферный договор находится у них. Для получения же солидарной выплаты школа должна обратиться напрямую в «Спартак», как это сделали их коллеги из «Томи», — приводит слова службы коммуникаций РФС РИА Новости.

В РФС также подчеркнули, что порядок осуществления солидарных выплат за игроков чётко описан в регламенте по статусу и переходам. Отмечается, что получение солидарных выплат в стандартной процедуре проходит без участия РФС и школа, воспитавшая игрока, должна сама обращаться в его новый клуб.

Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего Константина Шильцова.