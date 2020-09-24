Кержаков подтвердил своё назначение главным тренером «Томи»

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Бывший нападающий сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков подтвердил своё назначение главным тренером «Томи».
Кержаков подтвердил своё назначение главным тренером «Томи»
  • РИА Новости

Специалист опубликовал в своём Instagram фото на фоне эмблемы клуба. Он сопроводил снимок эмодзи с изображением ручки и бумаги, намекнув на подписание контракта.

7 сентября «Томь» объявила об увольнении главного тренера Василия Баскакова. Клуб, набрав в 11 матчах два очка, занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что Кержаков рассчитывает занять пост главного тренера «Томи» в ближайшее время.

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