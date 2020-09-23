Президент КХЛ назвал суммарное количество заболевших хоккеистов в лиге
- РИА Новости
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«Обстановка неоднозначная. Но ситуация ни в коем случае не выходит из-под контроля. Здесь я хотел бы выразить огромную благодарность нашим клубам, их руководителям, которые с пониманием относятся к происходящему. Каждый понимает свою меру ответственности и делает всё от него зависящее, чтобы преодолеть общие трудности. На сегодняшний вечер подтверждён положительный тест у 87 человек, 132 выздоровевших», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
Ранее сообщалось, что в ХК «Торпедо» зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусом.