Президент КХЛ назвал суммарное количество заболевших хоккеистов в лиге

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом и раскрыл показатели заболевших и вылечившихся.
Президент КХЛ назвал суммарное количество заболевших хоккеистов в лиге
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Обстановка неоднозначная. Но ситуация ни в коем случае не выходит из-под контроля. Здесь я хотел бы выразить огромную благодарность нашим клубам, их руководителям, которые с пониманием относятся к происходящему. Каждый понимает свою меру ответственности и делает всё от него зависящее, чтобы преодолеть общие трудности. На сегодняшний вечер подтверждён положительный тест у 87 человек, 132 выздоровевших», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Ранее сообщалось, что в ХК «Торпедо» зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусом.

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