Гендиректор «Динамо» опроверг наличие конфликта между Новиковым и Филиппом

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Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин опроверг информацию о конфликте между главным тренером команды Кириллом Новиковым и немецким форвардом Максимилианом Филиппом.
Гендиректор «Динамо» опроверг наличие конфликта между Новиковым и Филиппом
  • РИА Новости

Сегодняшний вброс про якобы имеющий место конфликт и какие-то ультиматумы от тренера в адрес руководства, мягко говоря, удивил. Конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет. Есть нормальный рабочий процесс и здоровая конкуренция в команде. Играют те, кто лучше готов на данный момент. Это позиция Новикова, мы её полностью поддерживаем. Футболист и сам понимает, что его потенциал пока в полной мере не раскрыт. А ультиматум со стороны главного тренера — это вообще чистой воды выдумка. В клубе сейчас подобные варианты невозможны», — цитирует Белкина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Новиков потребовал от руководства «Динамо» избавиться от Филиппа.

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