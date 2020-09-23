«Сибирь» обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над петербургским СКА.

Встреча, проходившая в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Дублем у «Сибири» отметился Юусо Пуустинен, также забрасывали Ефим Гуркин и Евгений Чесалкин. Единственная шайба хозяев — на счету Ивана Морозова, реализовавшего буллит.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея 13 очков после девяти матчей. «Сибирь», имея семь очков, располагается на седьмой строчке на Востоке.

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