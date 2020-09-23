В «Динамо» выразили поддержку главному тренеру Новикову

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков продолжит свою работу, несмотря на вылет команды из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».

«Да, прошедшая неделя получилась, мягко говоря, не из приятных. Конечно, поражение в Грузии больно по нам ударило. Во всех смыслах. Психологически был трудный момент — и для футболистов, и для тренерского штаба, и для руководства. А про болельщиков вообще не говорю. Правильно сказал Кирилл Новиков: оправданий искать не нужно — их просто нет. Надо выходить и игрой, самоотдачей, желанием возвращать аплодисменты трибун. Какой у Новикова кредит доверия? Дело не в кредите, а в динамике результатов и развитии игры команды. И то и другое на момент заключения нового контракта с Кириллом Новиковым было позитивным. Ситуация в целом не поменялась. И каким бы болезненным ни было поражение в Лиге Европы, один-два даже самых неудачных матча не могут поставить крест на всём, чего команда достигла под руководством Новикова. Без сбоев невозможно. Мы это понимаем и тренера поддерживаем в его работе», — цитирует «Чемпионат» генерального директора московского «Динамо» Юрия Белкина.

Московский клуб вылетел из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.

Ранее Новиков потребовал от руководства «Динамо» избавиться от Филиппа.