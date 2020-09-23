Тухугов признался, что не видит смысла в поединке с Лобовым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов оценил вероятность поединка с российско-ирландским бойцом Артёмом Лобовым.

«Я вообще не вижу смысла с ним драться. Я иду вверх. Через бой попаду в топ-15, а ещё через бой — в топ-10. А этот человек на пару километров позади меня. Сидит дома, нигде не дерётся. Мне что, вернуться на пару километров назад и подраться с ним? Должен же быть смысл в бое. Если будет смысл — подерусь с ним. Наш бой должен был состояться в 2018-м, пока не отменили. Но он ушёл, а я здесь. Я иду дальше, он отстал. Пускай возвращается в UFC, поднимается до моего уровня, и тогда мы, конечно, подерёмся», — сказал Тухугов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако россиянин не исключил, что на закате карьеры всё же проведёт бой с Лобовым.

«Я думаю, что этот бой когда-нибудь состоится. Наверное, когда мы постареем. Или у меня в карьере не пойдёт, если буду проигрывать и уйду из UFC. Думаю, где-то что-то будет», — добавил боец.

На счету 29-летнего Тухугова 19 побед, четыре поражения и одна ничья в ММА. У 34-летнего Лобова — 13 побед, 15 поражений и одна ничья.

Ранее Тухугов заявил, что Макгрегор уже не боец, а алкоголик.