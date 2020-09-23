Тренер «Маккаби» из Хайфы отметил прогресс в игре «Ростова» перед матчем ЛЕ

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Главный тренер «Маккаби» из Хайфы Барак Бахар заявил, что считает «Ростов» фаворитом их противостояния в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
Тренер «Маккаби» из Хайфы отметил прогресс в игре «Ростова» перед матчем ЛЕ
  • Reuters

«С момента, как узнали результаты жеребьёвки, мы сразу начали готовиться. Посмотрели довольно много видео. Хорошо заметен прогресс в игре «Ростова» от матча к матчу. Потому готовимся к трудной игре. Конечно, нам хотелось бы иметь в запасе ответный матч, но это вынужденный регламент. Мы андердоги в этой встрече, и нам не будет легко. Но мы будем считать, что это финал Кубка, и будем играть на победу», — заявил Бахар на пресс-конференции.

Матч «Ростов» — «Маккаби» состоится 24 сентября на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. На стадии третьего квалификационного раунда Лиги Европы команды проводят только один матч.

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