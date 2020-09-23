Начальник УФПиС ВС РФ ответил, планируется ли создание лиги Вооружённых сил по регби-7

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Начальник Управления физической подготовки и спорта Вооружённых сил России полковник Андрей Зыков рассказал, планируется ли создание лиги Вооружённых сил Российской Федерации по регби-7.
Начальник УФПиС ВС РФ ответил, планируется ли создание лиги Вооружённых сил по регби-7
  • РИА Новости

«Главная задача курсанта — учиться. Создание лиги потребует серьёзного отрыва от учёбы и войсковой практики. Поэтому большого количества соревнований не предвидится. Это просто нецелесообразно. Участия во всеармейских и региональных играх вполне достаточно, чтобы развивать регби и поддерживать уровень физической подготовки», — заявил Зыков RT.

Ранее президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин поделился ожиданием от Кубка Вооружённых сил РФ по регби-7.

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