Ковальчук и Капризов провели мастер-класс для детей

Олимпийские чемпионы россияне Илья Ковальчук и Кирилл Капризов провели мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Красная машина — Юниор».

Об этом сообщает официальный сайт ФХР. Сперва нападающие сборной России провели для юных хоккеистов тренировку по методикам НППХ «Красная машина», после чего приняли участие в двусторонней игре: Капризов выступал за команду красных, Ковальчук — за белых.

«Я думаю, что ребятам понравилось, а это самое главное. Я очень люблю проводить время с детьми. От них моментально заряжаешься энергией и позитивом. Очень хорошо, что сейчас появилась такая программа, как «Красная машина». Когда есть вертикаль развития, то ребята на всех уровнях вплоть до сборной страны знают, что от них требуется. Сейчас очень многое делается для развития хоккея. Строятся катки, у большего количества детей появляется возможность заниматься. А всё остальное уже в их руках», — сказал Ковальчук.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» отказался от идеи вернуть Ковальчука.