Ковальчук и Капризов провели мастер-класс для детей

Короткая ссылка
Олимпийские чемпионы россияне Илья Ковальчук и Кирилл Капризов провели мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Красная машина — Юниор».
Ковальчук и Капризов провели мастер-класс для детей
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт ФХР. Сперва нападающие сборной России провели для юных хоккеистов тренировку по методикам НППХ «Красная машина», после чего приняли участие в двусторонней игре: Капризов выступал за команду красных, Ковальчук — за белых.

«Я думаю, что ребятам понравилось, а это самое главное. Я очень люблю проводить время с детьми. От них моментально заряжаешься энергией и позитивом. Очень хорошо, что сейчас появилась такая программа, как «Красная машина». Когда есть вертикаль развития, то ребята на всех уровнях вплоть до сборной страны знают, что от них требуется. Сейчас очень многое делается для развития хоккея. Строятся катки, у большего количества детей появляется возможность заниматься. А всё остальное уже в их руках», — сказал Ковальчук.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» отказался от идеи вернуть Ковальчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить