Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый 21 сентября рейтинг спортсменок.
Кузнецова поднялась на 33-е место в рейтинге WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая четвёрка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова. Украинка Элина Свитолина поднялась на пятое место, опередив американку Софью Кенин. Канадка Бьянка Андрееску осталась седьмой, нидерландка Кики Бертенс — восьмой, американка Серена Уильямс — девятой, а швейцарка Белинда Бенчич — десятой.

Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, сохранившая 31-е место.

Светлана Кузнецова поднялась на пять позиций и заняла 33-е место, опередив Анастасию Павлюченкову, опустившуюся с 36-го на 38-е место. Вероника Кудерметова осталась 42-й, Анна Блинкова поднялась с 65-й на 59-ю позицию, Дарья Касаткина — с 74-й на 71-ю, а Варвара Грачёва — с 94-й на 89-ю. Анастасия Потапова опустилась на 92-е место.

Ранее сообщалось, что на «Ролан Гаррос» объявили о заболевании коронавирусом одной из теннисисток.

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