Рублёв опустился на две позиции в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 21 сентября рейтинг спортсменов.
Рублёв опустился на две позиции в рейтинге ATP
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая девятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис. Впервые в карьере в топ-10 поднялся канадец Денис Шаповалов, сместивший с десятого места испанца Роберто Баутиста Агута.

Россиянин Андрей Рублёв опустился с 12-го на 14-е место, а Карен Хачанов остался 16-м.

Ранее сообщалось, что Джокович обошёл Надаля по количеству побед на турнирах серии «Мастерс».

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