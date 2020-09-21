Джокович: ещё один большой титул, я очень собой доволен

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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Диего Шварцманом в финале турнира Ассоциации теннисистов-професионалов (АТР) серии «Мастерс» в Риме.
Джокович: ещё один большой титул, я очень собой доволен
  • © REUTERS/Riccardo Antimiani

«Это была замечательная, но очень трудная неделя. На протяжении этой недели я не показывал свой лучший теннис, но подбирался к нему в решающие моменты сегодня, вчера и практически в каждом матче. Я доволен и горд, что смог переключиться на пятую скорость, когда это было больше всего необходимо. Если говорить о Париже, то я не мог и мечтать о лучшей подготовке. Ещё один большой титул, и я очень собой доволен», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Серб в финале турнира обыграл Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3. 

Ранее сообщалось,что Джокович обошёл Надаля по количеству побед на турнирах серии «Мастерс».

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