Джокович: ещё один большой титул, я очень собой доволен

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Диего Шварцманом в финале турнира Ассоциации теннисистов-професионалов (АТР) серии «Мастерс» в Риме.

«Это была замечательная, но очень трудная неделя. На протяжении этой недели я не показывал свой лучший теннис, но подбирался к нему в решающие моменты сегодня, вчера и практически в каждом матче. Я доволен и горд, что смог переключиться на пятую скорость, когда это было больше всего необходимо. Если говорить о Париже, то я не мог и мечтать о лучшей подготовке. Ещё один большой титул, и я очень собой доволен», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Серб в финале турнира обыграл Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

Ранее сообщалось,что Джокович обошёл Надаля по количеству побед на турнирах серии «Мастерс».