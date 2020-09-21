Блинкова обыграла Жорж и вышла во второй круг турнира WTA в Страсбурге

Россиянка Анна Блинкова одержала победу над француженкой Мартиль Жорж в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Страсбурге.

Reuters

Матч завершился победой россиянки со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут. Во втором круге турнира Блинкова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Ранее Александрова разгромила Сэндерс на старте турнира WTA в Страсбурге.