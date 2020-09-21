Шварцман обыграл Шаповалова и сыграет с Джоковичем в финале «Мастерса» в Риме

Аргентинец Диего Шварцман обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Риме.

Матч завершился победой аргентинца со счётом 6:4, 5:7, 7:6. Матч длился 3 часа и 13 минут.

В финале турнира Шварцман сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Джокович победил Рууда и вышел в финал турнира ATP в Риме.