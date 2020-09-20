Коган: уровень организации КР в Сызрани может послужить образцом для зарубежных турниров

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил организацию первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани.

«Сызрань уже принимала этапы Кубка России. Однако в этот раз турнир несколько отличался от предыдущих по уровню участников. Уровень организации этого этапа может послужить образцом для многих турниров, в том числе и зарубежных. В первую очередь в отношении, в душевном подходе — оргкомитетом и местной администрацией было сделано всё возможное для комфорта участников этапа. Мы будем рассматривать этот город в качестве места проведения всероссийских соревнований и через год», — цитирует Когана ТАСС.

Ранее Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу в парном катании на этапе Кубка России в Сызрани.