Коган: уровень организации КР в Сызрани может послужить образцом для зарубежных турниров
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«Сызрань уже принимала этапы Кубка России. Однако в этот раз турнир несколько отличался от предыдущих по уровню участников. Уровень организации этого этапа может послужить образцом для многих турниров, в том числе и зарубежных. В первую очередь в отношении, в душевном подходе — оргкомитетом и местной администрацией было сделано всё возможное для комфорта участников этапа. Мы будем рассматривать этот город в качестве места проведения всероссийских соревнований и через год», — цитирует Когана ТАСС.
Ранее Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу в парном катании на этапе Кубка России в Сызрани.