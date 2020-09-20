«Химки» без Шведа проиграли «Зениту» в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от петербургского «Зенита» в стартовом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Химки» без Шведа проиграли «Зениту» в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 67:79 в пользу петербургской команды.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Билли Бэрон, набравший 16 очков. По 11 очков в свой актив записали Уилл Томас и Кей Си Риверс.

В составе «Химок» 12 очков набрал Дайрис Бертанс. Ещё 10 очков на счету Джордана Мики.

Ранее сообщалось, что матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Калев» перенесён.

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