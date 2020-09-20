«Химки» без Шведа проиграли «Зениту» в стартовом матче сезона Единой лиги ВТБ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 67:79 в пользу петербургской команды.
Самым результативным игроком «Зенита» стал Билли Бэрон, набравший 16 очков. По 11 очков в свой актив записали Уилл Томас и Кей Си Риверс.
В составе «Химок» 12 очков набрал Дайрис Бертанс. Ещё 10 очков на счету Джордана Мики.
Ранее сообщалось, что матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Калев» перенесён.