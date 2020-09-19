Сиваков пропустит ЧМ по велоспорту из-за падений на «Тур де Франс»

Российский велогонщик Павел Сиваков, выступающий за команду Гранд-тура Ineos не выступит за сборную России на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в итальянской Имоле.

По словам главного тренера национальной команды Иракли Абрамяна, которые передаёт РИА Новости, такое решение принял сам 23-летний спортсмен.

«Тур де Франс» сложился тяжело — были падения, ему нужно время на то, чтобы восстановиться», — пояснил тренер.

По ходу дебютногода для Сивакова «Тур де Франс» россиянин несколько раз упал на первом этапе, а также один раз на предпоследнем. В генеральной классификации он занимает 87-е место, с отставанием от лидера в 4 часа 13 минут 9 секунд.

Чемпионат мира пройдет 24 — 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Тадей Погачар выиграл 20-й этап и стал победителем «Тур де Франс».