Сиваков пропустит ЧМ по велоспорту из-за падений на «Тур де Франс»
- Reuters
По словам главного тренера национальной команды Иракли Абрамяна, которые передаёт РИА Новости, такое решение принял сам 23-летний спортсмен.
«Тур де Франс» сложился тяжело — были падения, ему нужно время на то, чтобы восстановиться», — пояснил тренер.
По ходу дебютногода для Сивакова «Тур де Франс» россиянин несколько раз упал на первом этапе, а также один раз на предпоследнем. В генеральной классификации он занимает 87-е место, с отставанием от лидера в 4 часа 13 минут 9 секунд.
Чемпионат мира пройдет 24 — 27 сентября.
Ранее сообщалось, что Тадей Погачар выиграл 20-й этап и стал победителем «Тур де Франс».