Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал женского ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот в матче 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу среди женщин в латвийской Юрмале.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 21:16, 21:13. За выход в финал российские спортсменки поборются с немками Ким Беренс и Цинье Тиллманн. Ранее сообщалось, что Никита Лямин и Тарас Мыськив вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу.