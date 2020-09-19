Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал женского ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот в матче 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу среди женщин в латвийской Юрмале.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 21:16, 21:13.
За выход в финал российские спортсменки поборются с немками Ким Беренс и Цинье Тиллманн.
Ранее сообщалось, что Никита Лямин и Тарас Мыськив вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу.
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