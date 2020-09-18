Адетокумбо: не называйте меня MVP, пока я не стану чемпионом НБА

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о своём отношении к завоеванию второго подряд приза самому ценному игроку сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не называйте меня MVP. Не называйте меня так, пока я не стану чемпионом», — сказал Адетокумбо на пресс-конференции.

25-летний грек стал 11-м баскетболистом в истории лиги, кому удалось стать MVP в двух сезонах подряд.

Адетокумбо был выбран «Милуоки» на драфте-2013 под общим 13-м номером. Команда из Висконсина с сезона-1973/74 ни разу не выходила в финал. В прошлом сезоне «Бакс» дошли до финала конференции, где проиграли будущему чемпиону — «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что Адетокунбо повторил достижение Джордана и Оладжьювона.