Авербух высказался о дисквалификации Сотсковой

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал дисквалификацию фигуристки Марии Сотсковой.

«У Маши, помимо этой справки, уже стояли флажки! От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага! Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену! Легче всего всё валить на функционеров, сложнее гораздо найти собственную дисциплину, понять ответственность и за своих коллег спортсменов в том числе! И не надо путать «быть добрым» и «быть добреньким»!» — написал Авербух в комментариях к публикации Сотсковой в Instagram.

20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная на десять лет Сотскова поблагодарила болельщиков за поддержку.