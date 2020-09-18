ESPN: Адетокунбо во второй раз подряд признан MVP сезона в НБА

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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ESPN: Адетокунбо во второй раз подряд признан MVP сезона в НБА
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём Twitter.

В прошедшем сезоне, завершившемся для «Милуоки» во втором раунде плей-офф, Адетокунбо в среднем за матч набирал 29,5 очка, а также выполнял 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота.

25-летний грек по итогам прошлого сезона также был признан самым ценным игроком лиги.

Ранее сообщалось, что Лука Дончич стал самым молодым игроком в символической сборной НБА в истории.

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