Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме

Короткая ссылка
Россиянка Дарья Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в рамках третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

На момент остановки встречи в первом сете счёт был 6:6.

Таким образом, Азаренко вышла в четвертьфинал, где сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Блинкова уступила Плишковой в третьем круге турнира WTA в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить