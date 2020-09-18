Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме
Россиянка Дарья Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в рамках третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
На момент остановки встречи в первом сете счёт был 6:6.
Таким образом, Азаренко вышла в четвертьфинал, где сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.
Ранее сообщалось, что Блинкова уступила Плишковой в третьем круге турнира WTA в Риме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube