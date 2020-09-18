Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с Азаренко на турнире WTA в Риме

Россиянка Дарья Касаткина из-за травмы досрочно завершила матч с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в рамках третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

На момент остановки встречи в первом сете счёт был 6:6.

Таким образом, Азаренко вышла в четвертьфинал, где сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Блинкова уступила Плишковой в третьем круге турнира WTA в Риме.