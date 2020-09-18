Уткин: допускаю, что Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в РПЛ

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о поражении московского «Спартака» от столичного ЦСКА в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин: допускаю, что Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в РПЛ
  • РИА Новости

По его словам, дерби даёт понять, чем отличаются стратегия и тактика. Он отметил, что ЦСКА до сих пор пожинает плоды своей стратегии, а «Спартак» много лет принимает только тактические решения.

«Тренер вроде бы неплох, и я думаю, что Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в чемпионате России. Я такое допускаю вполне. Но план на игру, как бы он ни был хорош, работает только тогда, когда есть футболисты, которые точно смогут его выполнить. В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Джикия — он не делает результат», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:1. Теперь армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые располагаются на втором.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал письмо клуба в экспертно-судейскую комиссию после матча с ЦСКА.

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