Геркус о вылете «Динамо» из Лиги Европы: такому колхозу мы проигрываем впервые

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет другого столичного клуба «Динамо» из Лиги Европы.

«Катастрофа «Динамо» случилась не то, чтобы неожиданно. Еврокубковые игры в один раунд — это немного другой спорт. Чтобы в нём выигрывать, нужно быть предельно сконцентрированным, мобилизованным, выставить на поле лучших, иметь план на игру и давить-давить-давить все 95 минут. По-другому матчи не выиграть. Отбросим разговоры про плохое поле, график, перелёт, невезение и прочее. Что «Динамо» концептуально сделало не так», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

По его мнению, одна из главным ошибок в том, что в сложный период была доверена работа молодому тренеру Кириллу Новикову. Он отметил, что в таком случае руководству нужно быть готовым к перепадам в игре команды, либо искать нового опытного специалиста для достижения именно результата. Кроме того, функционер подчеркнул, что «Динамо» плохо играет первым номером, а некоторые футболисты не подходят команде.

«Вообще состав Динамо напоминает паззлы из разных наборов. Шиманьски, Комличенко, Н'Жи — отличные игроки каждый сам по себе. Непонятно только, как им играть вместе. Все пока играют сами по себе в свой собственный футбол. Сплачиваются они только под давлением сильных соперников. Когда нужно давить самим, рассыпаются. В общем, грусть. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но судя по общим тенденциям в нашем футболе — теперь это обыденность, нужно привыкать», — добавил Геркус.

17 октября «Динамо» вылетело из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором квалификационном раунде.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо».