Матыцин принял участие в церемонии открытия стадиона в Омске

В Омске прошло торжественное открытие обновлённого стадиона СибГУФКа, которое посетили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор области Александр Бурков.

Об этом сообщает Gorod55.

Право сделать первый удар на новом поле предоставили Олегу Матыцину, после чего он и Александр Бурков оставили свои автографы на мяче в память о событии.

«Важно, что этот объект станет доступным не только для тех, кто учится в вузе, его возможностями смогут пользоваться те, кто живёт в Омске. Поэтому это общий праздник», — подчеркнул губернатор.

В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».