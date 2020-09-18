Матыцин принял участие в церемонии открытия стадиона в Омске

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В Омске прошло торжественное открытие обновлённого стадиона СибГУФКа, которое посетили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор области Александр Бурков.
Матыцин принял участие в церемонии открытия стадиона в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

Право сделать первый удар на новом поле предоставили Олегу Матыцину, после чего он и Александр Бурков оставили свои автографы на мяче в память о событии.

«Важно, что этот объект станет доступным не только для тех, кто учится в вузе, его возможностями смогут пользоваться те, кто живёт в Омске. Поэтому это общий праздник», — подчеркнул губернатор.

В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».

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