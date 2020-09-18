Матыцин принял участие в церемонии открытия стадиона в Омске
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
Право сделать первый удар на новом поле предоставили Олегу Матыцину, после чего он и Александр Бурков оставили свои автографы на мяче в память о событии.
«Важно, что этот объект станет доступным не только для тех, кто учится в вузе, его возможностями смогут пользоваться те, кто живёт в Омске. Поэтому это общий праздник», — подчеркнул губернатор.
В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».