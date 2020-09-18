СМИ: В Бразилии футболиста подозревают в убийстве почётного президента клуба

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Почётный президент клуба четвёртого дивизиона чемпионата Бразилии по футболу «Насьональ де Роландия» Хосе Данилсон Алвес де Оливейра скончался от ножевого ранения.
СМИ: В Бразилии футболиста подозревают в убийстве почётного президента клуба
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как сообщает Globo Esporte, в убийстве подозревается бывший игрок команды Винисиус Корсини.

По информации издания, между Корсини и Данилсоном произошёл спор, в результате которого почётный президент получил ножевые ранения. Затем спортсмен пытался сбежать, но до приезда полиции его задержали люди, которые находились поблизости.

Потерпевший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию, но он скончался от полученных ран. Ему было 58 лет.

Ранее сообщалось, что суд арестовал боксёра Михаила Старцева, который убил мужчину в Барнауле.

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