СМИ: В Бразилии футболиста подозревают в убийстве почётного президента клуба

Почётный президент клуба четвёртого дивизиона чемпионата Бразилии по футболу «Насьональ де Роландия» Хосе Данилсон Алвес де Оливейра скончался от ножевого ранения.

Как сообщает Globo Esporte, в убийстве подозревается бывший игрок команды Винисиус Корсини.

По информации издания, между Корсини и Данилсоном произошёл спор, в результате которого почётный президент получил ножевые ранения. Затем спортсмен пытался сбежать, но до приезда полиции его задержали люди, которые находились поблизости.

Потерпевший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию, но он скончался от полученных ран. Ему было 58 лет.

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