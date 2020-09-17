Сёмин прокомментировал публикацию фото полуобнажённой девушки в своём Instagram

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал публикацию в его Instagram фото полуобнажённой девушки.

«Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Всё нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо ещё посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сториз. Иной раз я сам публикуюсь, иной раз внучка», — приводит слова Сёмина Sport24.

Спустя некоторое время фото было удалено из сториз 73-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят опубликовал совместное фото с Конором Макгрегором.