Сёмин прокомментировал публикацию фото полуобнажённой девушки в своём Instagram

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал публикацию в его Instagram фото полуобнажённой девушки.
Сёмин прокомментировал публикацию фото полуобнажённой девушки в своём Instagram
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«Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Всё нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо ещё посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сториз. Иной раз я сам публикуюсь, иной раз внучка», — приводит слова Сёмина Sport24.

Спустя некоторое время фото было удалено из сториз 73-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят опубликовал совместное фото с Конором Макгрегором.

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