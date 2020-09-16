Слуцкий подверг критике новый формат Кубка России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своим мнением о новом формате Кубка России по футболу.

«Новый формат Кубка России? Плохо его оцениваю. Абсолютно не согласен… Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это всегда большое событие для этих клубов. Но не очень понимаю, почему, к примеру, шестёрка команд, которая не играет на групповом турнире, в 1/8 финала играет дома. Не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. Если по групповому этапу тоже много вопросов, сомнений и это нужно пробовать, то здесь просто не понимаю, почему. Причём, вполне вероятно, они будут играть с клубом ПФЛ, и это стало бы большим событием. У меня много вопросов к этим домашним встречам первой шестёрки команд РПЛ», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

По новому регламенту Кубка России команды по итогам 1/64 финала разбиты на десять групп, победители которых разыграют трофей в плей-офф. В групповом этапе не принимают участия клубы, представляющие Россию в еврокубках. Они начнут свой путь в турнире со стадии плей-офф.

Ранее «Рубин» обыграл «Черноморец» в Кубке России.